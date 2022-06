Peter Schouten zit in de zaal bij moordproces Peter R.: 'Niet eenvoudig'

De behandeling van de rechtszaak tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries is dinsdagochtend begonnen in Amsterdam. Peter Schouten, vriend en collega van Peter R., zit daar in de zaal. Niet als advocaat, maar als vriend. En dat valt hem niet mee. "Ik heb een beschermingswal opgebouwd door te proberen er zo min mogelijk emotioneel in te staan."

Schouten zegt dinsdagochtend in het programma Wakker! op Omroep Brabant radio vrij nuchter dat hij vooral nieuwsgierig is naar wat er gaat gebeuren. Een voorbeeld van de 'professionele houding' die hij naar eigen zeggen heeft aangenomen. "Voor mij de fijnste methode om er vandaag niet emotioneel ingezogen te worden."

Op de uitkomst van de zaak wil hij dinsdagochtend nog niet vooruitlopen. Hij wil afwachten wat de rechter erover te zeggen heeft. "Er is veel informatie over wat er gebeurd is. Het is bijna een film geworden vanaf het moment dat Peter om 19.28 uur werd neergeschoten tot de twee verdachten werden aangehouden op de snelweg om 20.17 uur. Alles staat op camera en dan hebben ze ook nog de appjes van wat de verdachten Kamil E. en Delano G. allemaal met elkaar bespraken en met de 'moordmakelaar' toen ze onderweg waren."

Dinsdag bespreekt de rechtbank het dossier en komen de nabestaanden van De Vries dus aan het woord. Volgens de huidige planning komt het Openbaar Ministerie ook met de strafeisen. Op 15 juni, de tweede dag van het proces, staan onder meer de pleidooien van de advocaten van de verdachten op het programma.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in Amsterdam en overleed negen dagen later. Justitie gaat ervan uit dat de moord op De Vries verband houdt met zijn rol als adviseur en vertrouwensman van Nabil B., de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo, rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. Schouten werkte samen met De Vries in het team dat de kroongetuige bijstaat. Een rol die Schouten in het Marengo-proces nog altijd vervuld.

LEES OOK: 'Peter R. kijkt nog steeds mee', Peter Schouten verloor vriend en collega