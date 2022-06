Boeren zijn ongerust omdat landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonnepark

De gemeente Cranendonck offert goede landbouwgrond op om een zonnepark te bouwen. Dat zegt ZLTO-afdeling Groote Heide. Dinsdagavond besluit de gemeenteraad of Sunvest kan beginnen met de aanleg van 49 hectare zonnepanelen op grond die daar volgens Mark van Kuijk van ZLTO 'helemaal niet voor is bedoeld'. Gaat de raad akkoord, dan stapt ZLTO naar de rechter.

Het geplande zonnepark neemt bijna een derde van de landbouwgrond tussen Budel en Maarheeze in. Het totale gebied is meer dan honderd voetbalvelden groot. Hoewel het zonnepark een tijdelijke vergunning van 25 jaar krijgt, is het maar de vraag wat er na die 25 jaar met de gronden gaat en nog kan gebeuren.

De 76 hectare grond voor zonnepark Aardbrandsven wordt aangekocht van vier eigenaren. De kavels zijn groot en mooi rechthoekig. Juist perfect voor boeren, zegt Van Kuijk, omdat de grond heel efficiënt bewerkt kan worden tegen een lage kostprijs. Collega-boeren kunnen jaloers zijn op deze percelen. Velen kunnen daar slechts van dromen."

Jaren geleden zijn zelfs boeren naar dit gebied verplaatst. "Tijdens de ruilverkaveling was de belangstelling van boeren vele malen groter dan de mogelijkheden. Je was dus echt een geluksvogel als het je lukte. Aan die voordelen is echt niks veranderd hoor."



In Brabant is afgesproken dat zonneparken niet zomaar op productieve landbouwgrond kunnen worden gebouwd. In Cranendonck moet eerst worden gekeken of het zonnepark op andere grond kan worden aangelegd, maar bij laagwaardige landbouwgrond staat niets een zonnepark in de weg. Maar daarvan is volgens de ZLTO dus geen sprake.