Aardappeloogst van boer Ralph gered door de natste pinksterdag ooit

De regen was dit keer een zegen. Op de natste pinksterdag ooit kregen de pootaardappelen van akkerbouwer Ralph Hack uit Dinteloord weer fris groen blad. Zijn oogst lijkt dus gered. Al houdt hij wel een slag om de arm. "De oogst is pas gered als hij in de schuur ligt."

"Hier staat een blije boer. Onze nachtrust is weergekeerd, want het beregenen deden we 's nachts vanwege de verdamping", zegt akkerbouwer Ralph. "En dan moet je nogal eens uit bed om de machine te verplaatsen. Het waren soms korte nachten." Ralph Hack staat op zijn land tussen de pootaardappelen. "Dit gedeelte mogen we niet beregenen. Dat moet met grondwater, maar dat is hier zout. Voor dit gewas hadden we echt een flinke bui regen nodig." En die viel met Pinksteren. "De groei zit er goed in en het loof is mooi groen." Volgens Hack kon je vorige week nog door rijen pootaardappelen heen kijken. "Het blad neemt het water op en daardoor kunnen de aardappelen onder de grond plaats groeit."

"Het gevaar is nog niet geweken."

Voorlopig ziet de aardappeloogst er goed uit. Hack trekt aan het loof de aardappelen uit de grond. Hij telt zes tot acht nieuwe aardappelen. "Dat valt niet tegen. Soms zijn het er wel tien. Ze hebben water nodig om op formaat te komen. Aardappelen hebben honderd dagen nodig voor de oogst. Het gevaar is nog niet geweken. Droogte en te veel water ligt dicht bij elkaar. De oogst is pas gered als hij in de schuur ligt." Ralph kijkt met een brede grijns over het land. De witte en paarse bloemetjes op de pootaardappelen kleuren de akker. "Daar doen we het voor. Het is toch prachtig als je een aardappel onder de grond stopt en dat er straks zoveel nieuwe aan hangen. Dat doet de natuur voor ons. Daar geniet ik van."

Akkerbouwer Ralph Hack was blij met de regenbui.