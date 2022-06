Verklaring kinderen Peter R. de Vries raakt Bredase advocaat Schouten diep

Advocaat Peter Schouten, collega en boezemvriend van de vermoorde Peter R. de Vries, had zich dinsdag voorgenomen om het strafproces in de professionele 'advocaten-modus' te volgen. Dat lukte grotendeels. "Totdat zijn kinderen Royce en Kelly gebruik maakten van hun spreekrecht. Dat raakte mij diep en toen heb ik me even laten gaan." Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in Amsterdam.

Schouten spreekt van een zware dag. Hij zat daar niet als advocaat in de zaal, maar als vriend van Peter R. de Vries. "Het was een lange zit, van negen tot vijf. Ik wilde alles op de voet volgen. Elk spatje bewijs wilde ik aanhoren en alles analyseren. Ik heb als advocaat zelden zo hard gewerkt in een rechtszaal."

"Wat zit je toch te zwetsen. Moe werd ik ervan."

Voor de rechtbank in Amsterdam stonden dinsdag de verdachten de 22-jarige Delano G. uit Rotterdam en medeverdachte Kamil E. terecht. "Ik kreeg op een gegeven moment hoofdpijn van Kamil E. Hij was bijna verbaasd dat hij verdachte was. Ik dacht: 'wat zit je toch te zwetsen'. Moe werd ik ervan." Zijn boosheid uiten was het laatste wat de Bredase advocaat op dat moment wilde doen. "Dat geeft een negatief gevoel en daar schiet je weinig mee op. Ik wilde zelf als advocaat de zitting bijwonen en zien of er nog nieuwe zaken uit het dossier zouden komen. Ik ben niet ongevoelig maar wilde het proces op een zakelijke manier volgen. Ik weet zeker dat Peter zijn proces dat ook op die manier zou hebben gedaan."

"Onderschepte appjes waren hardvochtig en respectloos."