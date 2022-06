Cranendonck akkoord met komst mega-zonnepark op landbouwgrond

De gemeente Cranendonck is akkoord met de komst van een mega-zonnepark. De ontwikkelaar Sunvest kan dus beginnen met de aanleg van 49 hectare zonnepanelen. Alleen de partij Cranendonck Actief stemde dinsdagavond tegen, die vindt het 'hartstikke zonde'.

Het geplande zonnepark neemt bijna een derde van de landbouwgrond tussen Budel en Maarheeze in. Het totale gebied is meer dan honderd voetbalvelden groot. Hoewel het zonnepark een tijdelijke vergunning van vijfentwintig jaar krijgt, is het maar de vraag wat er na een kwart eeuw met de gronden gaat en nog kan gebeuren.

Cranendonck profiteert van opbrengst

Toch ziet een ruime meerderheid van de gemeenteraad er wel heil in. "We willen liever één groot zonnepark dan tien kleine", zegt ELAN, de grootste partij in de gemeenteraad. Een mening die ook door andere partijen wordt gedeeld. Dat Cranendonck ook profiteert van een deel van de opbrengst van het park, speelt daarbij een grote rol.

Het CDA leek nog het meeste moeite te hebben met 'hun' stem vóór. Dat de zonnepanelen op landbouwgrond komen, doet wel ene beetje pijn. "We hebben als gemeente besloten dat we per se geen windmolens willen. Dan is dit het beste alternatief."

Parkachtige uitstraling

De 76 hectare grond voor zonnepark Aardbrandsven wordt aangekocht van vier eigenaren. Op 49 hectare komen zonnepanelen, de overige grond wordt gebruikt om het zonnepark aantrekkelijk te houden voor omwonenden. Zo komen er natuur en wandelpaden, wat het geheel een parkachtige uitstraling moet geven.

ZLTO is fel tegenstander van de komst van het park. Volgens de landbouworganisatie gaat het hier om uitstekende landbouwgrond en mogen daar helemaal geen zonnepanelen op komen. "De afgelopen jaren werden op deze gronden gras en maïs geteeld, maar ook veeleisende gewassen zoals consumptieaardappelen, gladiolen, uien, suikerbieten, schorseneren en asperges. Daaruit blijkt dat het goede, vruchtbare en productieve landbouwgrond is", zegt Mark van Kuijk van ZLTO.

Geen zonnepanelen op landbouwgrond

In Brabant is afgesproken dat zonneparken niet zomaar op productieve landbouwgrond kunnen worden gebouwd. Volgens de gemeente is die landbouwgrond helemaal niet zo goed als de ZLTO wil doen laten geloven. Sunvest mag dus beginnen met de aanleg. Dat gaat vier jaar duren. ZLTO wil dat de provincie ingrijpt. Gebeurt dat niet, dan stapt de belangenorganisatie van de boeren naar de rechter.

LEES OOK:

Boeren zijn ongerust omdat landbouwgrond wordt opgeofferd aan zonnepark

Provinciale Staten zetten rem op zonneparken