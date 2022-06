150 asielzoekers tijdelijk opgevangen op voetbalveld in Zeeland

De gemeente Maashorst gaat vanaf 29 juni 150 asielzoekers opvangen in Zeeland. Op een van de velden van voetbalvereniging RKSV Festilent wordt een opvanglocatie gemaakt. De asielzoekers zullen daar twee tot drie weken verblijven.

Op het terrein in Zeeland worden veertig tijdelijke woonunits gebouwd. In elke unit kunnen vier asielzoekers worden opgevangen. Verder zijn er ruimtes voor ontspanning, catering en sanitaire voorzieningen. Het gaat hier om een crisisnoodopvang. Na twee tot drie weken kunnen de asielzoekers naar een grotere opvangplek, waar ze langer kunnen blijven.

Veiligheidsregio Brabant-Noord is deze maand aan de beurt om crisisnoodopvang te verzorgen voor honderdvijftig asielzoekers. Verschillende regio's moeten komende tijd opvang regelen, om te voorkomen dat er weer mensen in stoelen op de gang moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

