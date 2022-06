Asielzoekers twee weken onderdak in sporthal Loon op Zand

Sporthal De Wetering in Loon op Zand gaat twee weken lang tot 150 asielzoekers opvangen als opvangcentrum Ter Apel in Groningen overbelast raakt. De asielzoekers zijn vanaf woensdag 15 juni tot en met woensdag 29 juni welkom bij de tijdelijke crisisnoodopvang in de sporthal.

Verschillende regio's in het land moeten crisisnoodopvang gaan regelen voor asielzoekers, om de druk op Ter Apel te verlichten. In de tweede helft van juni is de beurt aan andere Veiligheidsregio's, waaronder Midden- en West-Brabant (waar Loon op Zand onder valt).

De verdeling zou in ieder geval voor de komende twaalf weken voldoende opvangcapaciteit moeten opleveren om te voorkomen dat er weer mensen op stoelen op de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen, zoals de afgelopen tijd meerdere keren het geval was.

Gênant

De gemeente noemt het in een persbericht 'gênant' dat sinds 2015, toen door de oorlog in Syrië plots vele asielzoekers naar ons land kwamen, er nog steeds geen betere opvanglocaties zijn geregeld. Veel mensen moesten toen slapen in een sporthal. “Eigenlijk gênant dat we zeven jaar later nog niet veel verder zijn”, zegt burgemeester Hanne van Aart.

Van Aart vertelt dat de gemeente het de asielzoekers toch zo comfortabel mogelijk wil maken. "Menswaardig. Hoewel het voor hooguit twee weken is, gaan we als toeristische gemeente onze gasten niet onder slechte omstandigheden ophokken."

De gemeente is zowel intern als extern nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de begeleiding. "Ze zijn hier niet heel lang," stelt Van Aart, "dus Nederlandse les geven, heeft niet veel zin. Maar sporten of een beetje chillen op de Kasteelweide kan. Zolang je ieders privacy en persoonlijke ruimte respecteert, natuurlijk. Die mensen hebben immers best het een en ander meegemaakt."

LEES OOK: 150 asielzoekers tijdelijk opgevangen op voetbalveld in Zeeland