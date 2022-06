GGD: Brabanders leven een jaar korter door luchtvervuiling

De luchtvervuiling in Brabant zorgt ervoor dat de levensduur van Brabanders gemiddeld een jaar verkort wordt. Dat stellen de drie Brabantse GGD-afdelingen na eigen onderzoek naar de luchtkwaliteit. De GGD pleit daarom voor meer maatregelen door de provincie en gemeentes.

Hoewel de lucht afgelopen jaren steeds verder verbetert, woont niemand in Brabant op een plek met gezonde lucht, zo schrijven de GGD'en in een gezamenlijke toelichting van het onderzoek.

'Jaar korter leven'

Het onderzoek naar de luchtkwaliteit van de Brabantse GGD is gebaseerd op data uit 2019. De GGD berekende aan de hand van die data dat Brabanders gemiddeld 358 dagen korter leven door de luchtvervuiling in de provincie.

Bij één op de vijf kinderen is luchtvervuiling bijvoorbeeld de oorzaak van hun astma. Ruim één op de vijf volwassenen boven de veertig jaar heeft een hart- of vaatziekte door luchtvervuiling.

Oorzaken en maatregelen

De oorzaak van de luchtvervuiling verschilt door heel Brabant, hoewel overal in de provincie geldt dat het wegverkeer de grootste vervuiler is. In West-Brabant is daarnaast industrie een grote vervuilingsbron. In Oost-Brabant geldt dat voor de landbouw. Daar is de luchtkwaliteit in de provincie bovendien het slechtst.

Op dit kaartje (data uit 2020) kun je zien welke gemeenten kampen met fijnstof- en stikstofdioxidevervuiling: