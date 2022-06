Vermiste supermarktkat Bob levend gevonden maar krijgt alsnog spuitje

De vermiste supermarktkat van de Nettorama in Oosterhout is terecht. Drie jaar na de vermissing dook 'Bobkat' op in Fijnaart ruim 40 kilometer verderop. "Helaas was zijn toestand zo slecht dat een dag na de vondst besloten is om Bob in te laten slapen", zegt Jennifer die de fansite voor bob de kat beheert.

Wat er in de afgelopen drie jaar met Bob gebeurd is, is nog steeds een raadsel. "We hebben wel theorieën natuurlijk ", zegt Jennifer. "Ik denk dat Bob weer door iemand meegenomen is." Dat was al eens eerder gebeurd, in 2017. Toen werd Bob herkend dankzij zijn fansite. De 'ontvoerder' zei destijds in de veronderstelling te zijn dat het om een zwerfkat ging. Bobkat was veel buiten maar had gewoon een huis en een baasje, waar hij ging eten. "Hij had speciaal voer omdat hij snel ziek werd."

Bob was een bekende in omgeving van supermarkt Nettorama in Oosterhout. Hij kwam er dagelijks en sinds zijn eerdere verdwijning had hij een mandje bij de ingang en stond er een drinkbakje. Tot hij drie jaar geleden dus opnieuw verdween.

Bobkat zoals hij liefkozend genoemd werd, was herkenbaar aan zijn geamputeerde oor vanwege een kankergezwel. "Daarnaast had hij hele specifieke strepen op zijn staart", vult Jennifer aan. Ze werd pasgeleden door een vriendin gewaarschuwd dat Bob waarschijnlijk op de website voor vermiste en gevonden dieren stond, van Amivedi. "Ik heb gelijk contact gezocht en kreeg wat extra foto's waaruit duidelijk bleek dat het om Bob ging."

De opluchting was van korte duur want hoewel Bob levend gevonden was, was hij er zo slecht aan toe dat inslapen de beste optie was. "Ik heb foto's gezien en die waren afschuwelijk. Zijn kanker aan zijn al aangetaste oor had zich nog verder uitgebreid. Hij zag er erg ondervoed en onverzorgd uit. Hij was ook al 15 jaar. In mei was hij jarig."

Jennifer denkt dat Bob opnieuw meegenomen is drie jaar geleden. "Na zijn verdwijning verdween ineens ook zijn mandje en drinkbakje. Het supermarktpersoneel wist van niks", weet Jennifer. Ook de afstand van 40 kilometer verderop doet Jennifer vermoeden dat Bob meegenomen is. "Bob was al kwakkelend dus zo'n afstand afleggen, lijkt me onwaarschijnlijk", zegt Jennifer.