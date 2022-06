Dit gebeurt er na vondst van een 'mogelijk vuurwapen' op Eindhoven Airport

Honderden reizigers stonden donderdag noodgedwongen buiten te wachten voor de terminal van Eindhoven Airport. En dat allemaal door de vondst van een 'mogelijk vuurwapen', dat later helemaal geen vuurwapen bleek te zijn. Frustrerend, maar volgens de Koninklijke Marechaussee wel verklaarbaar. "De veiligheid gaat boven alles."

Op zo'n moment treden alle veiligheidsprotocollen in werking. "Zodra er twijfel is, wordt alles stilgelegd. Dan komt meteen de Koninklijke Marechaussee erbij en in sommige gevallen, zoals donderdag in Eindhoven, ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)."

Dan start de analyse. Hoe die er precies uitziet, hangt af van de situatie. Vaak wordt het verdachte voorwerp van dichtbij bekeken. Zo'n grondige check is hard nodig, vertelt de woordvoerder: "Soms ziet iets er in eerste instantie helemaal niet uit als een wapen, maar is het dat wel. We hebben zelfs balpennen gezien, waarmee je dingen af kunt schieten." Ook op Eindhoven Airport was het al eens raak: in 2019 werd daar een mini-revolver onderschept.

In dit geval hoefde het vermoedelijke wapen uiteindelijk niet uit de bagage te worden gehaald. "Aan de hand van de scanbeelden konden we constateren dat het niet om een vuurwapen kon gaan." Waardoor precies duidelijk was dat het niet om een echt geweer of pistool ging, dat kan de woordvoerder om veiligheidsredenen niet vertellen. Maar de terminal wordt pas vrijgegeven als alle betrokken partijen daar akkoord voor hebben gegeven.

Ook wordt niet bekendgemaakt wat het voorwerp dan wél was. "Maar als voorbeeld: we hebben in het verleden allerlei dingen gevonden die op een wapen leken, maar later gewoon een souvenir bleken. Denk aan een sleutelhanger in de vorm van een pistool of zelfs een handgranaat."

En hoewel het dus ook in Eindhoven loos alarm bleek, zijn dit soort protocollen volgens de woordvoerder van groot belang. "We hebben in de luchtvaart niet voor niets een streng veiligheidsregime. Pas als we met zekerheid kunnen zeggen dat er geen gevaar is, kan de boel weer opgestart worden. Hoe vervelend dat soms ook is."

Al snapt hij maar al te goed dat het voor alle gestrande reizigers een flinke streep door de rekening is, zeker als vluchten worden geannuleerd. "Het duurde donderdag helaas best lang. Voor alle gedupeerden hoop ik dat zoiets niet snel nog eens gebeurt. Maar uiteindelijk staat de veiligheid boven alles."

