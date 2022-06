Ontvoering 6-jarig jongetje: bestuurder busje alsnog aangehouden

De politie heeft een 36-jarige man aangehouden in het onderzoek naar de ontvoering van een 6-jarig jongetje in Someren. Hij wordt alsnog verdacht van ontvoering.

De man meldde zich na een oproep van de politie drie dagen nadat het jongetje was meegenomen in het busje. Hij werd na verhoor vrijgelaten maar nu toch nog gearresteerd omdat hij toch gezien wordt als verdachte in deze zaak.

Ingestapt

Het jongetje fietste 11 mei in Someren over de Kruisbaan. Hij is gestopt en is met zijn fiets in de bus van de verdachte gestapt. Ze hebben vervolgens enkele minuten rondgereden en daarna is de jongen uit de bus gelaten.

Er zijn geen bewijzen gevonden dat er in het busjes strafbare feiten zijn gepleegd, maar de man wordt wel verdacht van ontvoering. Hij mag de strafzaak in vrijheid afwachten.

