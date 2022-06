Jongen (16) ontvoerd en geslagen met een hamer: 2,5 jaar cel geëist

Het Openbaar Ministerie heeft 30 maanden cel geëist tegen de verdachte van de ontvoering van een tiener in Breda. De 16-jarige jongen zou vorig jaar september door de 21-jarige verdachte gedwongen zijn om in zijn auto in te stappen. De tiener werd even later gewond teruggevonden in Hoek van Holland.

Thijs den Ouden Geschreven door