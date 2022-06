Boeren van Farmers Defence Force willen volgende week al tractorprotest

De boeren willen waarschijnlijk volgende week al een grootschalig tractorprotest organiseren in Nederland. Dat meldt Farmers Defence Force (FDF)-voorman Mark van den Oever. "Het lijkt er nu niet op dat we wachten tot 22 juni."

Boerencollectief Agractie heeft vrijdag gezegd op woensdag 22 juni met trekkers actie te gaan voeren in Den Haag tegen de kabinetsaanpak van het stikstofprobleem. Agractie heeft daartoe een oproep gedaan en verwacht dat veel boeren zich zullen aansluiten.

'Kunnen meer doen dan naar Den Haag rijden'

Agractie zei vrijdag dat leden van andere boerenorganisaties zoals LTO Nederland en FDF ook naar Den Haag zullen komen voor het protest. Die laatste organisatie zegt nu dus eerder in actie te komen.

Volgens FDF-voorzitter Van den Oever is nog onduidelijk wat voor actie er gehouden wordt. Eerst vindt er maandag overleg plaats.

"Er is zat te bedenken. Maar we hebben onze tractoren. Daarmee kunnen we meer doen dan alleen naar Den Haag rijden. Veel van onze boeren zeggen zo snel mogelijk in actie te willen komen. Wij willen niet wachten."

Van Den Oever zegt tijdens de actie 'rekening te willen houden met de mensen'. "We weten dat het niet goed gaat vallen als we het hele land platleggen. Maar de leden mogen stemmen wat we gaan doen. Er is nog niets besloten."

Stikstofprobleem

De ZLTO gaf eerder al aan dat het wil dat de provincie zich verzet tegen het kabinetsbeleid om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. "Anders hebben boeren geen enkele kans van overleven", zei Wim Bens, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie ZLTO. Hij sprak over een 'onhoudbare opdracht'

Gedeputeerde Erik Ronnes (Ruimte en Wonen), portefeuillehouder van de aanpak van stikstof in Brabant, zei ook al dat het 'ingewikkeld gaat worden'. De provincie moet uitvogelen waar er welke maatregelen in Brabant genomen gaan worden. Dat gebeurt in opdracht van het kabinet.

Met name rond de natuurgebieden moet de uitstoot van stikstof drastisch worden verminderd. Daar lijkt het erop dat veel boeren moeten verdwijnen.

