Brabants dialect heeft het moeilijk: 'Er is werk aan de winkel'

Brabants dialect spreken is fijn, gezellig en huiselijk. Dit zegt Henri Bouwmans, voorzitter van het dialectenfestival dat dit weekend in Lieshout wordt gehouden. Tegelijkertijd ziet de voorzitter en gedreven voorvechter van het dialect ook dat er in onze provincie steeds minder plat wordt gesproken. "Er is werk aan de winkel."

Ondanks dat er steeds minder dialect wordt gesproken is er nog hoop. De dialectschrijfwedstrijd waarvan de uitslag zaterdagavond in Lieshout bekend wordt gemaakt, had nog nooit zoveel inzendingen. Zestig mensen zetten een verhaal, gedicht of liedjestekst in dialect op papier. Onder de deelnemers zijn ook jongeren, dus ook dat biedt hoop voor de toekomst.

Zondag worden duizenden mensen verwacht bij het Brabants Dialectenfestival in Lieshout, dat wordt geopend door commissaris van de Koning Ida Adema. Ook bij die optredens zitten jongeren, zegt Bouwmans. De voorzitter van het festival zet zich in voor het behoud van het Brabants dialect en hoopt dat we het allemaal omarmen.

Tegelijkertijd ziet hij ook dat het een zware strijd is. Zo wordt in steden als Eindhoven en Den Bosch beduidend minder plat gepraat dan op het Brabantse platteland. Dat komt deels door de vergrijzing in de dorpen, denkt Bouwmans. Hij is ook trouwambtenaar en in die functie gebruikt hij ook dialect. "'Verstade gullie mij', vraag ik dan. Jongeren vinden het vaak wel leuk als er Brabants wordt gesproken", merkt hij op.

Anderzijds leren kinderen ook in Brabant op school Algemeen Beschaafd Nederlands te spreken. "Als wij de kleinkinderen hier hebben praten wij Brabants, maar op school moeten ze weer Nederlands spreken." Bouwmans pleit voor allebei en dat gaat prima volgens hem. "Mijn dochters hebben allebei een goede baan, waarbij ze Nederlands praten, maar thuis kletsen ze gezellig Brabants."

