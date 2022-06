112-nieuws: Schuur in vlammen op • Vier auto's uitgebrand in Zundert

00.30

In een huis aan de Magrietstraat in Raamsdonksveer is zondagavond brand ontstaan. De bewoner had een pannetje op het vuur laten staan dat in brand was geraakt. De brandweer had het vuur snel onder controle. Daardoor werd meer schade aan het huis voorkomen. De bewoner had rook ingeademd en is voor controle mee naar het ziekenhuis gegaan. Brandweerlui hebben het huis geventileerd.