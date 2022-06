Brand bij aanmaakblokjesfabriek in Oisterwijk, nablussen duurde uren

De brandweer ia na de brand in een loods van aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk nog uren bezig geweest met nablussen. Rond half negen 's ochtends brak brand uit in het pand aan De Nedervonder. Er zijn geen slachtoffers, wel lag het treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel enkele uren stil.

De loods kan volgens een woordvoerder van de brandweer als verloren worden beschouwd.

Bij de brand kwam veel rook vrij. In de omgeving dwarrelden ook asdeeltjes neer. Er zijn maandag in totaal vier NL-Alerts verstuurd, mensen in de omgeving werd geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Volgens de Veiligheidsregio was er geen sprake van 'extra schadelijke stoffen' in de roetdeeltjes. 'Echter, schone roet bestaat natuurlijk niet', aldus de Veiligheidsregio.

De eigenaar van Fire-Up, Bogdan Costescu, reageert maandag kort op de brand: "Het raakt me enorm. We zetten zo snel mogelijk de schouders eronder. Prioriteit een is blussen en het onderzoek nu."

Burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk was maandag ook aanwezig: "We starten een diepgaand onderzoek. Afhankelijk van de resultaten kan dat mogelijk vergaande gevolgen hebben voor de vergunning."

Schuiminstallatie afgegaan

In de nacht van zondag op maandag was de schuiminstallatie in de loods al afgegaan, omdat er brand zou zijn. De brandweer is toen uitgerukt, maar er was toen geen sprake van vuur.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio kwam de brandweer de volgende ochtend terug voor een nacontrole. "Dan maken ze spullen open om te controleren. Toen ontstond er wel vuur en is er direct opgeschaald naar grote brand." Rond negen uur werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'.

Rond kwart voor elf meldde de Veiligheidsregio dat er meer materieel is ingezet om de brand onder controle te krijgen. "Meer voertuigen, meer manschappen: alles zetten we op dit moment in." De vlammen sloegen op dat moment nog steeds uit het dak.

Vier keer brand in korte tijd

Dit is niet de eerste keer dat er brand uit is gebroken in de fabriek. In juni 2013 brandde het gebouw van Fire-Up volledig af. En in september 2019 brak er in een paar dagen tijd vier keer brand uit. Een deel van het pand stond toen op instorten.

Volgens de toenmalige eigenaar Kees van Opstal van Fire-Up werden de branden destijds veroorzaakt door een andere samenstelling van een van de grondstoffen van de aanmaakblokjes. Daardoor zou de temperatuur van de aanmaaktabletten juist stijgen, in plaats van dalen.

Het is niet duidelijk of dat nu ook het geval is. Sinds de branden heeft het bedrijf meerdere veiligheidsmaatregelen genomen om broei in de blokjes te voorkomen.

Grote zorgen brandweer

De brandweer uitte destijds al grote zorgen over Fire-Up. "Dit kan zo niet langer", zei officier van dienst Sasbout Korting toen. "De angst dat dit een keer tot een grote brand leidt, is bij ons wel aanwezig."

