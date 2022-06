Tygo (15) stapt uit het leven, maar er is geen geld voor een uitvaart

Altijd vrolijk, zorgzaam en een ontzettende goedzak. Zo kende iedereen de 15-jarige Tygo Kruit. Niemand kan dan ook bevatten waarom de tiener uit Willemstad vrijdag uit het leven stapte. Tot overmaat van ramp bleek dat hij geen uitvaartverzekering had. Vader Matijs is daarom een crowdfunding gestart om de uitvaart van zijn zoon te kunnen betalen.

Vrijdagmorgen vertrok Tygo, net als anders, naar zijn school aan de andere kant van het Hollands Diep. Hij volgde een groenopleiding aan het Yuverta VMBO in Klaaswaal. “Tygo ging graag met de fiets naar school. Elke dag de Haringvlietbrug over", zegt Lopke.

Afgelopen woensdag kwam Matijs er bij een tandartsbezoek achter dat zijn zoon geen zorgverzekering had. "Die hebben we toen nog wel snel afgesloten", vertelt Lopke in een openhartig gesprek met Omroep Brabant.

Maar hoe gewoon de dag ook begon, in de loop van de ochtend kregen Matijs en Lopke een telefoontje dat hun leven voorgoed veranderde. Tygo was niet op school verschenen. Niet veel later bleek dat hij dood was. Lopke kan het een paar dagen later nog niet bevatten. "Niemand zag dit aankomen. Sindsdien is ons leven een achtbaan", vertelt Lopke.

De grootste nachtmerrie voor iedere ouder werd werkelijkheid. Waarom hij tot zijn daad kwam, is een groot vraagteken. Lopke: “Er moet iets bij hem geknapt zijn. Hij straalde altijd plezier uit. Maakte anderen aan het lachen. Had altijd ideeën voor gekkigheid. Niemand heeft ooit iets aan Tygo gemerkt.”

Ondanks zijn immense verdriet is Matijs maandag toch meegegaan als begeleider bij een schooluitje van twee van zijn dochters naar de Efteling. “Zo kan hij ze nog tot steun zijn wanneer het nodig is. Het is allemaal zo verdrietig. De jongsten vragen steeds wanneer Tygo thuiskomt. Ze missen zijn lieve omhelzingen.”