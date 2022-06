Agent schoot terecht op vluchtende Belg op de A58 bij Roosendaal

De agent die op 10 november vorig jaar op de snelweg A58 bij Roosendaal gericht schoot op een vluchtende verdachte, heeft rechtmatig gehandeld. Dat geldt ook voor zijn collega's die even eerder waarschuwingsschoten losten. Dat concludeert het Openbaar Ministerie maandag na onderzoek van de Rijksrecherche. De man, een automobilist van 36 uit Brussel, rende weg na een wilde achtervolging.

Agenten waren eerder getuige van een verdachte situatie en wilden de bestuurder daarom laten stoppen voor een controle, maar hij ging er vandoor.

Daarop volgde een wilde achtervolging door Breda. Daarbij zorgde de vluchtende bestuurder voor meerdere gevaarlijke verkeerssituaties. Zo reed hij op een bepaald moment tegen het verkeer in.

Politie raakte vluchtende bestuurder kwijt

Op een gegeven moment raakte de politie de vluchtende bestuurder kwijt. Andere agenten zagen hem vervolgens rijden op de A58 bij Roosendaal en gingen achter hem aan.

Op de snelweg kwam de vluchtende bestuurder na een botsing met een andere auto tegen de vangrail tot stilstand. Hij stapte uit, klom over de vangrail en nam de benen. Op dat moment losten agenten meerdere waarschuwingsschoten.

Omdat de man bleef wegrennen, schoot een agent vervolgens meerdere keren gericht op zijn benen. De Belg werd twee keer geraakt waarna hij kon worden aangehouden. Na onderzoek van de Rijksrecherche heeft het OM nu geoordeeld dat de agent rechtmatig heeft gehandeld. "Het gebruik van het vuurwapen was passend en geboden", stelt het OM.

Tien kilo hennep

De auto waarin de man reed, was eerder gestolen. In de auto vond de politie tien kilo hennep. Hiervoor is de man vervolgd.

