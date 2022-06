Tienduizenden euro's schade door drugsdumping, zaak mogelijk opgelost

De politie en brandweer hadden hun handen vol aan de dumping (foto: Bureau Brabant). De politie en brandweer hadden hun handen vol aan de dumping (foto: Bureau Brabant). Bewakingsbeelden van het witte busje (foto: Bureau Brabant). Volgende Vorige 1/3 De politie en brandweer hadden hun handen vol aan de dumping (foto: Bureau Brabant).

De politie denkt dat ze weet wie verantwoordelijk zijn voor de drugsdumping aan de Heereweg in Ossendrecht. Vorig jaar werden daar vaten met synthetisch drugsafval gedumpt. Er ontstond voor tienduizenden euro's schade aan de natuur. Maandagochtend werd een 32-jarige verdachte uit Breda in zijn woning aangehouden. Hij zit vast en wordt nog gehoord. Eerder werd al een 26-jarige man uit Zevenbergen opgepakt, hij is inmiddels weer vrij.