Jonge vluchtelingen door drukte in Ter Apel naar oud-postkantoor Breda

Breda gaat 48 jonge vluchtelingen opvangen in het voormalig postkantoor aan de Oude Vest, dat meldt de gemeente. De vluchtelingen arriveren in de week van 27 juni en kunnen tot november in het pand blijven. De reden is de grote drukte in het opvangcentrum in Ter Apel.

Volgens de gemeente is het aannemelijk dat deze groep asiel gaat krijgen in Nederland, omdat ze goede redenen hebben waarom ze hun land zijn ontvlucht. Het stadsbestuur wil ze daarom de komende maanden een plek geven. "Dat doen we door samen te werken met de eigenaren en ontwikkelaars. Het belangrijkste uitgangspunt binnen deze samenwerking is een leefbare en veilige omgeving te creëren voor zowel de omwonenden als de tijdelijke bewoners. Daarover maken we duidelijke afspraken met het COA", aldus een woordvoerder. Dagelijks nieuwe aanmeldingen

Bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) melden zich dagelijks zo'n 200 nieuwe asielzoekers in Ter Apel. De opvang kamp al lange tijd met enorm ruimtegebrek. Dat ruimtegebrek komt deels omdat asielzoekers die in Nederland mogen blijven lastig doorstromen. Het COA en het Rijk vragen daarom aan gemeenten om tijdelijke noodopvanglocaties aan te bieden en tevens te zoeken naar locaties voor langdurige opvang. Blij met inzet Breda

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA: “De nood is hoog, daarom zijn we ontzettend blij met de hulp van de gemeente Breda, die de afgelopen weken al crisisnoodopvang bood en nu tijdelijke opvangplekken voor een langere periode voor alleenreizende minderjarigen. Daarmee levert Breda een belangrijke bijdrage om mensen die hebben moeten vluchten een veilige plek te bieden.” De tijdelijke oplossing wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met de huidige eigenaar woningcorporatie WonenBreburg en ontwikkelaars van het gebouw; ontwikkelcombinatie PK76 bestaande uit SDK Vastgoed (onderdeel van VolkerWessels) en Maas-Jacobs. In het voormalige postkantoor komen huur- en koopwoningen. De voorbereidingen daarvoor starten vanaf november dit jaar.