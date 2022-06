Minderjarige asielzoekers in voormalig postkantoor in Breda

Breda gaat 48 minderjarige asielzoekers opvangen in het voormalig postkantoor aan de Oude Vest. Dat meldt de gemeente. De asielzoekers komen eind deze maand en kunnen tot november blijven. De reden is de grote drukte in het opvangcentrum in Ter Apel.

Volgens de gemeente gaat het om kansrijke asielzoekers, omdat ze goede redenen hadden om hun land te ontvluchten. Het stadsbestuur wil ze daarom de komende maanden een plek geven. De gemeente werkt daarbij samen met de eigenaren en ontwikkelaars. Dagelijks nieuwe aanmeldingen

Bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in Ter Apel melden zich dagelijks zo'n 200 nieuwe asielzoekers. De opvang kamp al lange tijd met enorm ruimtegebrek. Dat ruimtegebrek komt deels omdat asielzoekers die in Nederland mogen blijven lastig doorstromen. Het COA en het Rijk vragen daarom aan gemeenten om tijdelijke noodopvanglocaties aan te bieden en ook te zoeken naar locaties voor langdurige opvang. Blij met inzet Breda

Bestuurslid Joeri Kapteijns van het COA: “De nood is hoog, daarom zijn we ontzettend blij met de hulp van de gemeente Breda, die de afgelopen weken al crisisnoodopvang bood en nu tijdelijke opvangplekken. Daarmee levert Breda een belangrijke bijdrage om mensen een veilige plek te bieden.” De tijdelijke oplossing wordt mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met de huidige eigenaar woningcorporatie WonenBreburg en de ontwikkelaars van het gebouw. In het voormalige postkantoor komen huur- en koopwoningen. De voorbereidingen daarvoor beginnen in november.