Oud-trainster Tim van Rijthoven is apetrots: 'Talent zat er al vroeg in'

Tennisclub Vierhoeven in Roosendaal is apetrots op hun Tim van Rijthoven. De 25-jarige tennisser die zijn eerste ballen sloeg op het veld van de club won afgelopen zondag de Libéma Open in Rosmalen. Daar kwam dinsdag nog een schepje bovenop met een wildcard voor het prestigieuze toernooi Wimbledon. Zijn oud-trainster Michelle Dane vindt dat niet gek, want het talent zat er al vroeg in. "Hij heeft de drive om te tennissen."

Trots straalt van de gezichten af van de jeugdspelers van TV Vierhoven. De 12-jarige Thom Benier was erbij toen Tim van Rijthoven zondag de Libéma Open won van Rus Daniil Medvedev, de huidige nummer 1 van de wereld. "Ik vind het heel vet dat ik nu train bij de club waar Tim is begonnen."

Van Rijthoven zetten zijn eerste stappen op het tennisveld bij TV Vierhoven (foto: Imke van de Laar).

Ook de andere jeugdspelers en leden van de tennisclub hebben de carrière van Van Rijthoven op de voet gevolgd, weet oud-trainster Michelle Dane. "Iedereen leeft ontzettend mee met Tim. Ik ben ook heel erg trots."

De oud-trainster van het tennistalent heeft inmiddels een eigen sportwinkel waar de televisie de laatste weken stond afgestemd op de wedstrijden van Van Rijthoven. "Hij kwam hier op 4-jarige leeftijd binnen. Hij was groot voor zijn leeftijd maar alsnog was zijn tennistas groter dan hijzelf", lacht ze. "Tim heeft hier tot zijn 15e jaar in de competitie gespeeld." En op die jonge leeftijd viel zijn talent al op. "De meeste kinderen spelen op die leeftijd meer op het tennisveld. Tim was ook speels maar had echt de drive op te tennissen. Hij wilde echt en dat zag je. Daarnaast was zijn kracht en zij gevoel voor timing heel goed."

