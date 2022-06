Tennisser Tim van Rijthoven krijgt wildcard voor Wimbledon

Tim van Rijthoven uit Roosendaal krijgt een wildcard voor Wimbledon. Dat meldt zijn manager. De tennisser won afgelopen zondag Libéma Open in Rosmalen, een weergaloze prestatie voor de tot afgelopen week relatief onbekende naam in de tenniswereld. Met zijn deelname aan Wimbledon verdient Van Rijthoven sowieso al 58.000 euro.

Dat Van Rijthoven nu naar het prestigieuze tennistoernooi in Londen mag, is een droom die uitkomt. Van Rijthoven dankt de wildcard aan zijn toernooizege van vorige week in Rosmalen, waar hij in de finale won van de Rus Daniil Medvedev, de huidige nummer 1 van de wereld.

Van Rijthoven behaalde in 2014 de kwartfinales van het juniorentoernooi in Londen. Een doorbraak bleef, mede door blessures, uit. "Dat hij nu als buitenlandse speler deze wildcard krijgt, is best bijzonder", zegt zijn manager.

Dankzij de winst van het Libéma Open, steeg Van Rijthoven op de wereldranglijst naar plek 106. De Brabander zou deze week meedoen aan een Britse challenger in Ilkley, maar hij heeft zich daarvoor teruggetrokken.

Trotse ouders

Vader Ton van Rijthoven was al trots op de wildcard die zijn zoon kreeg voor Libéma. “Een wildcard krijgen en dan dit bewerkstelligen, het is bizar. En dat had ik over iedere tennisser gezegd, dit zeg ik niet omdat het mijn zoon is.”

