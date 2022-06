Geld voor uitvaart van Tygo (15) die uit het leven stapte in één dag binnen

Matijs Kruit uit Willemstad is overladen met steunbetuigingen en donaties nadat hij maandag een crowdfundingsactie was gestart voor de uitvaart van zijn zoon Tygo (15). Binnen 24 uur stond de teller op de benodigde tienduizend euro. “Dankjewel uit het diepst van mijn hart aan alle mensen die gedoneerd hebben en ook voor alle mooie en lieve reacties. Het brengt Tygo niet terug maar ik put er wel steun uit.”

Tot overmaat van ramp bleek dat Tygo die vorig jaar bij zijn vader en diens partner Lopke in Willemstad was komen wonen, geen uitvaartverzekering had. “Ik had echt nooit gedacht dat ik dat voor een 15-jarige jongen nodig zou hebben. Het is gewoon nooit in mij opgekomen.”

Afgelopen vrijdag bereikte Matijs het vreselijke nieuws dat Tygo een einde had gemaakt aan zijn leven. “Ik kreeg een telefoontje van school dat hij er niet was en dan ga je zoeken en appen. Ik hier nooit rekening mee gehouden totdat ik thuis dat klotenieuws kreeg te horen. Het is onbeschrijfelijk, een nachtmerrie en ongelooflijk leeg.”

Het benodigde bedrag had Mathijs ook niet direct voorhanden. Hij besloot daarom om steun te vragen aan de buitenwereld. “De kosten van een uitvaart zijn enorm. Het is zo fijn dat we nu alles kunnen betalen. Tygo krijgt nu de uitvaart die hij verdient.”

Matijs die in het dagelijks leven praktijkdocent in het mbo is, herkent dit ook op zijn school. “Je merkt dat deze generatie een bewogen tijd achter de rug heeft. Ik zie dat ze door de coronamaatregelen nog steeds moeilijk contact met elkaar zoeken. Dat is een achterstand in hun ontwikkeling.”

“Voor Tygo is het te laat maar ik kan er wel voor anderen zijn. Ik wil me inzetten om te voorkomen wat ons is overkomen. Tygo was mijn perfecte zoon, mijn lieve schat met een groot hart. Kon ik hem nog maar even knuffelen.”

De uitvaart van Tygo is woensdag in besloten kring.

LEES OOK: Tygo (15) stapt uit het leven, maar er is geen geld voor een uitvaart

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.