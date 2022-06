13 keer brandstichting: man moet 2,5 jaar naar de gevangenis

1/2 Brand in de opslagschuur in Woensel op 8 oktober 2021 (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).

De Eindhovenaar die in oktober ten minste dertien keer brand stichtte in het Eindhovense stadsdeel Woensel, moet 2,5 jaar naar de gevangenis. Dat is een halfjaar langer dan door de officier van justitie tegen hem was geëist. De 43-jarige man stichtte onder meer brand in een kerk, een opslaghok en meerdere auto's.

Tussen 8 oktober en 3 december in 2021 stichtte de man meerdere keren brand door een stuk brandend papier in brievenbussen en prullenbakken te doen of op autobanden te leggen. Hij werd uiteindelijk ontdekt als de dader, omdat zijn auto steeds in de buurt van de branden was gezien.

De Eindhovenaar heeft toegegeven dat hij schuldig is aan de branden. In zijn verklaring zei hij dat hij in die periode veel last had van stress en dat het stichten van de branden voor hem een uitlaatklep was. De plaatsen waar hij brand stichtte, waren steeds willekeurig. Hij deed dit altijd onder invloed van drank en drugs.

'Grote gevolgen voor verdachte'

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man een licht verstandelijke beperking heeft en als gevolg daarvan veel alcohol en cocaïne gebruikt. Hij is daarom verminderd toerekeningsvatbaar.

De rechtbank houdt daar in het oordeel rekening mee. Ook wordt meegenomen dat hij nog niet eerder met justitie in aanraking is geweest en oprecht spijt heeft betuigd. "De rechtbank ziet ook dat de gepleegde feiten grote gevolgen voor de verdachte hebben gehad."

Laten leiden door eigen behoeften

Maar brandstichting is volgens de rechtbank een van de zwaarste misdrijven. De man heeft zich ook volledig laten leiden door zijn eigen behoeften, zonder zich iets van slachtoffers en hun eigendommen aan te trekken. Daarnaast denkt de rechtbank dat de kans dat de verdachte in herhaling valt, groot is. Dit vanwege te veel instabiliteit in zijn leven.

De straf van de rechtbank valt daarom een halfjaar hoger uit dan door de officier van justitie was geëist. De man moet vijftien maanden naar de gevangenis. En als hij binnen drie jaar nog een keer de fout in gaat, moet hij weer vijftien maanden naar de cel. Daarnaast krijgt hij een meldplicht bij de reclassering en moet hij zich laten behandelen bij een GGZ-instelling.

LEES OOK:

Vier brandstichtingen in Woensel: politie op zoek naar dader

Vlammen verwoesten opslaghok wijkcentrum: 'Al de derde brand deze week'