Een gokje wagen in het illegale circuit kan zwaar uit de hand lopen

Veel mensen die 'zomaar een gokje willen wagen' in het illegale gokcircuit beseffen niet welk risico ze lopen. Als het tegenzit kunnen ze schulden krijgen bij zware criminelen. "Geld ophalen bij een schuldenaar gaat vaak anders dan in het legale circuit", vertelt een rechercheur die anoniem zijn verhaal doet.

Illegaal gokken komt op grote schaal voor volgens een rechercheur die onderzoek doet naar deze goktoernooien. "Het gebeurt elke dag op meerdere plekken in ons land." Bij deze toernooien zijn verschillende soorten spelers aanwezig en dat is precies het gevaar.

Waar het pokerfenomeen backen in het casino verboden is, komt dat in het illegale circuit geregeld voor. Dat brengt grote gevaren met zich mee volgens de rechercheur.

Door conflicten rondom schulden in de illegale gokwereld komen niet alleen de spelers in gevaar, maar het kan ook gevaar voor de samenleving opleveren. "Geld ophalen bij een schuldenaar gaat vaak anders dan in het legale circuit."

Buurtbewoners zijn daarom vaak opgelucht als de politie een illegaal gokpaleis binnenvalt, merkt de rechercheur. "Omwonenden merken soms al dat er iets niet helemaal klopt in hun buurt en reageren daarom opgelucht."

Toch krijgt de politie weinig tips over illegale gokpaleizen. "We hopen dat mensen ons willen helpen via Meld Misdaad Anoniem. We gebruiken een melding pas als we de anonimiteit van de tipgever kunnen waarborgen."

Eerder dit jaar viel de politie al verschillende keren binnen bij illegale goktoernooien. Wat deze toernooien illegaal maakt, legt Ilse Schoenmakers uit in deze YouTube-video. Ook vertelt een croupier over zijn ervaringen in illegale gokpaleizen.