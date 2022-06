Dennis is croupier bij illegale gokwedstrijden: ‘Winsten van 70.000 euro'

Het beeld van de ‘donkere, grimmige tafels vol met criminelen met sigaren’ klopt niet, volgens Dennis*. Hij is croupier bij illegale gokwedstrijden. Wel ziet hij dat er in het circuit risico’s worden genomen met enorme bedragen.

Volgens de politie gaan er niet alleen enorme bedragen om in het illegale gokcircuit, maar kan het voor pokerliefhebbers die er hun geluk willen beproeven ook levensgevaarlijk zijn. In HOE..? vertelt een rechercheur over deze illegale goktoernooien.