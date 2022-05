Illegaal gokken is van alledag: deze gokpaleizen werden eerder opgerold

De politie maakte zondagnacht een einde aan illegale gokpraktijken in twee appartementen in Eindhoven. Het was niet de eerste keer dat de politie ergens in Brabant binnenviel waar een illegaal een (poker)kaartje werd gelegd of een dobbelsteen over tafel rolde.

De afgelopen jaren deed de politie meerdere invallen in illegale gokpaleizen in onze provincie. Hieronder een greep uit de vele invallen.

Pokerfiches op straat te horen

Zo was het in januari van dit jaar al twee keer prijs in Ulvenhout en in Waalwijk. In Ulvenhout maakte de politie een einde aan illegaal pokertoernooi. Het geluid van pokerfiches was volgens een agent zelfs duidelijk hoorbaar. In het café aan de Dorpsstraat waren zo'n tien tot vijftien mensen aan het spelen.

Ook in een gebouw aan de Grotestraat in Waalwijk was in januari een illegaal pokertoernooi. Zo'n veertig mensen speelden aan vier tafels. De politie nam er 7500 euro in beslag.