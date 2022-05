Illegale gokpaleizen ontdekt in luxe appartementen: vier mensen opgepakt

Drie mannen en een vrouw uit Eindhoven zijn in de nacht van zondag op maandag opgepakt wegens illegale gokpraktijken. De politie viel binnen bij twee luxe appartementen in het centrum van de stad, waar op dat moment geld werd verdiend met illegaal gokken aan poker- en dobbeltafels.

De mannen zijn 31, 38 en 45 jaar, de vrouw is 22 jaar. Op het moment van de inval, werd er in de appartementen volop gegokt. Zeventien bezoekers zijn ook opgepakt. De poker-, en dobbeltafels en alle bijbehorende spullen zijn in beslag genomen, net als 100.000 euro aan contant geld.

Geen inkomsten op papier

Van een van de hoofdverdachten is ook een grote collectie merkkleding in beslag genomen. De politie vermoedt dat de kleren zijn aangeschaft met crimineel geld, omdat de man op papier geen inkomsten heeft.

Verder namen ze een aantal kostbare Rolex-horloges en een Mercedes in beslag. Ook legden ze beslag op banktegoed en op een crypto-account.

Gokpaleis in bedrijfspand

Tijdens het onderzoek in de appartementen kreeg de politie een derde locatie in beeld, waar ook een illegaal gokpaleis bleek te zijn ingericht. Het ging om een bedrijfspand in Woensel, waar dezelfde nacht nog een inval is gedaan. Een van de hoofdverdachten is daar aangehouden.

De vier verdachten zitten nog vast en worden woensdag voorgeleid. Dit is waar ze van worden verdacht:

lidmaatschap van een criminele organisatie,

uitbaten van illegale kansspelen en casino’s,

witwassen van geld dat ze daarmee verdienden.

De zeventien bezoekers zijn verhoord en weer vrijgelaten.