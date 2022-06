Leroy slaagt cum laude voor het vmbo en de minister komt dat vertellen

Duizenden vmbo-leerlingen kregen woensdag te horen dat zij zijn geslaagd. Een moment om nooit te vergeten, maar voor Leroy van der Beek uit Sint Hubert werd het een wel heel bijzondere dag. Niemand minder dan onderwijsminister Dennis Wiersma stond bij hem op de stoep om het goede nieuws te brengen.

Het was even schrikken, toen plots de deurbel ging. "Je zit al de hele middag te wachten tot je gebeld wordt", vertelt Leroy. "In de groepsapp zag ik dat steeds meer klasgenootjes al geslaagd waren, maar ik hoorde maar niks. Dan begin je toch steeds meer te twijfelen. Heb ik het wel gehaald?"

Totdat de minister ineens aan de deur stond met in zijn kielzog een meute journalisten. "Toevallig had ik deze week een foto van hem gezien, dus ik wist wel wie die meneer was." En die meneer had dubbel goed nieuws voor de leerling van het Merletcollege in Mill. Niet alleen kon hij Leroy vertellen dat hij was geslaagd, maar ook nog eens cum laude.