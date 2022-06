Dit is waarom je zo moe wordt van de hitte en dit kun je er tegen doen

Het wordt warm de komende dagen. Die hogere temperaturen zorgen bij veel mensen ook voor een vermoeid gevoel. Hoe komt het eigenlijk dat wij zo moe worden van de hitte? En wat kunnen we er tegen doen? Thermofysioloog Koen Levels legt het uit.

Thijs den Ouden Geschreven door

Onze vermoeidheid heeft alles te maken met je zogeheten energiemanagement. Bij energiemanagement gaat het erover waar je lichaam haar energie voor gebruikt. Door de warmte hebben wij energie nodig om af te koelen. "Dat kost heel veel energie. Dat betekent ook meteen dat je minder energie hebt om alert te zijn of energieke dingen te doen", vertelt Levels. Door het warme weer is het voor je lichaam een stuk lastiger om haar warmte kwijt te raken. Dat komt omdat je omgeving een stuk warmer is. “Als mens produceer je heel veel warmte. Dit geef je normaal gesproken via je huid af aan de omgeving. Dat gaat met het warme weer bijna niet.”

Ons lichaam heeft daarom een andere manier bedacht om toch af te koelen. Die manier kost alleen een stuk meer energie en kan ook nog eens stinken: zweet. "De energie die je voor het zweten gebruikt, kan je alleen niet meer ergens anders voor gebruiken.” De reden dus dat we moe zijn met warm weer. Toch zijn er oplossingen om die vermoeidheid tegen te gaan. Bijvoorbeeld een lekker dutje met je collega's. “Als je toch werk doet wat veel energie kost, kun je dit beter doen op momenten dat het niet zo warm is. Daarom doen ze in sommige landen siësta's. Dat zou ook iets zijn voor ons op de warmere dagen.” Zie jij het zitten?

Levels heeft wel een voorwaarde bij die siësta's. “Het is wel een voorwaarde dat je op die warmere momenten goed kan slapen. Anders heeft het niet veel effect.” Elkaar geen verhaaltjes meer voorlezen dus. Door de hitte kan het wel zijn dat je niet lekker in slaap komt. “Probeer je kamer koel te maken met een airco of ventilator. Een airco is eigenlijk het beste. Als het extreem warm is, heeft een ventilator namelijk geen zin. Tenzij je er een paar flesjes bevroren water voor zet.”

"Zet je airco niet te koud."