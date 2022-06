Waarom je geen honger hebt als het heet is, terwijl je juist wel moet eten

Nu het kwik ook vrijdag weer hard richting de 30 graden oploopt, maken we ons op voor opnieuw een warme dag. Op deze dagen heeft ons lijf het aardig te verduren. Maar goed eten en drinken schiet er juist op deze dagen nogal eens bij in. Hoe komt het dat je op de warme dagen minder honger hebt? Thermofysioloog Koen Levels en Diëtiste Denise geven antwoord.

Thijs den Ouden Geschreven door

Dat je nog geen honger hebt, komt volgens thermofysioloog Koen Levels allemaal door zogeheten energiemanagement, ofwel: waar je lichaam haar energie voor gebruikt. "Je lichaam is zo bezig met afkoelen, dat er minder energie naar je maagdarmstelsel gaat in de vorm van bloed. Dat heeft weer invloed op de hongerperceptie in het centrum van je hersenen. Waardoor je dus minder honger hebt."

"Je moet juist meer eten."

Maar daarmee houdt je lichaam zichzelf eigenlijk voor de gek, legt de thermofysioloog uit. “Je hebt minder vaak honger, terwijl je eigenlijk meer moet gaan eten. Die energie heb je nodig om je lichaam koel te houden.” Diëtist Denise snapt heel goed dat mensen minder trek hebben met het warme weer. Ze raadt aan toch iets eten, bijvoorbeeld iets lichts zoals een salade. En kijk of je wat meer energie uit drinken kunt halen. "Als je normaalgesproken suikervrije dranken drinkt, kun je nu best een sapje of smoothie pakken."

"Drink niet alleen maar water."