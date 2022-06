Alle hens aan dek om ruimte op het Brabantse stroomnet te maken

Het energienet in Brabant moet met spoed van het slot en daar is een speciale coördinator voor aangesteld. Ben Voorhorst begint per direct en moet samen met de provincies Brabant, Limburg en het Ministerie van Economische Zaken zo snel mogelijk de enorme capaciteitsproblemen oplossen. Zo moet voorkomen worden dat bedrijven in de toekomst niet op het stroomnet aangesloten kunnen worden.

Ben Voorhorst is aangesteld door minister Jetten van Klimaat en Energie en de provincies Brabant en Limburg. Hij was eerder betrokken bij het Klimaatakkoord in 2019 over de maatregelen waarmee klimaatdoelen gehaald moesten worden. Tot 2021 was hij operationeel directeur bij TenneT.

TenneT en de provincies doen een klemmend beroep op bedrijven om vrijwillig in kaart te brengen hoeveel stroom zij verbruiken. Vaak ligt de gereserveerde hoeveelheid stroom veel hoger dan het daadwerkelijke verbruik.

Daarnaast houdt TenneT de aanvragen in de gaten die al wel zijn binnengekomen maar voorlopig nog niet nodig zijn. Dat is ook gereserveerde stroom die (nog) niet wordt afgenomen. Zo sprokkelt de netbeheerder al wat extra ruimte bij elkaar.

Met man en macht

Ook wordt het onderzoek naar congestiemanagement versneld afgerond. In dat onderzoek wordt gekeken welke bedrijven bereid zijn om tijdelijk minder stroom af te nemen als ze daarvoor betaald worden. Dat onderzoek zou pas aan het eind van het jaar gereed zijn, maar er wordt nu met man en macht aan gewerkt om het eerder af te ronden. "We proberen zo veel mogelijk mensen vrij te maken om dit zo snel mogelijk helder te hebben", zegt Eefje van Gorp van TenneT.

In Brabant en Limburg hebben zich ook al verschillende bedrijven gemeld die energie willen opslaan in grote batterijen. In Limburg gaat dat om een totaal van 300 MegaWatt, in Brabant om zo'n 200 MegaWatt. Deze hoeveelheid stroom is vergelijkbaar met het verbruik van de stad Den Bosch.

Nog niet klaar

Daar ligt een belangrijke rol voor de nieuwe coördinator want de wetgeving is er nu nog niet klaar voor. "Batterijen worden nu nog gezien als nieuwe klant en dus mag dat niet", zegt Van Gorp. "De coördinator moet met de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die toezicht houdt op de energiemarkt, gaan praten om dat te veranderen."

De provincie wil ook af van de regel dat wie het eerst een aansluiting aanvraagt, deze ook als eerste krijgt. Ze wil dan ook snel ruimere mogelijkheden. Een woordvoerder zegt: "Op korte termijn ontstaat door verschillende maatregelen wat extra ruimte. Die schaarse ruimte willen we daarom inzetten voor de projecten met de grootste maatschappelijke waarde. We zullen dan ook druk blijven uitoefenen op de coördinator om te kijken wat er mogelijk is."

Spoedprocedure

De provincies willen ook een spoedprocedure om de nieuwe Energiewet zo snel mogelijk door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen. "De urgentie druipt ervanaf." Minister Jetten denkt dat dat ook niet heel lang meer gaat duren.

Begin juni werd bekend dat in Brabant en Limburg voorlopig geen nieuwe bedrijven meer kunnen worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Ook voor bestaande bedrijven die een zwaardere aansluiting willen, is geen ruimte meer. Het hoogspanningsnet in beide provincies zit vrijwel aan de maximale capaciteit.

Om de capaciteit te vergroten, investeert TenneT de komende tien jaar ongeveer twee miljard euro in beide provincies. Zo wordt de bestaande 380kV-verbinding (elektriciteitssnelweg) tussen Geertruidenberg en Maasbracht versterkt. In Brabant wordt gewerkt aan nieuwe hoogspanningsstations in onder meer Halsteren, Boxmeer en Tilburg. Maar voordat die klaar zijn duurt nog jaren, terwijl nu de nood al aan de man is.

