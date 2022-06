Raïsa Schoon met Oranje uitgeschakeld op WK beachvolleybal

Het wereldkampioenschap beachvolleybal is al voorbij voor Raïsa Schoon uit Werkendam. Met haar partner Katja Stam was de achtste finale al het eindstation. Schoon en Stam waren op het WK in Rome als eerste geplaatst. Ze verloren van een Australisch duo. "We moeten dit even verwerken", sprak Schoon na afloop.

"Voor de wedstrijd was er wel spanning", zei Raïsa Schoon tegen ZiggoSport. De Nederlandse vrouwen openden in de eerste set de score, maar zagen hun tegenstandsters al snel voorbij komen. Uiteindelijk wonnen Clancy en Mariafe de set met duidelijke cijfers: 21-15. Weggegeven

In de tweede set begonnen Stam en Schoon goed en ging het scoreverloop heen en weer. Stam en Schoon stonden bij 20-18 op setpoint, maar zagen Australië opnieuw langszij komen. Clancy en Mariafe zetten door en wonnen met 23-21. Schoon was na de partij nuchter. "We moeten goed terugkijken waarom we het hebben weggeven." Stam en Schoon hadden in de groepsfase al hun wedstrijden zonder setverlies gewonnen en begonnen de knock-outfase ook met een zege in twee sets. LEES OOK: Beachvolleybalster Raïsa Schoon wint Pro Tour-toernooi: 'Genieten' Vlag kan 'halfstok' voor Raïsa Schoon, maar wat genoot ze van de Spelen