Hoge temperaturen in aantocht, maar pas op: 'Je verbrandt in 10 minuten'

Ben jij een echte zonaanbidder? Dan wordt het deze vrijdag en zaterdag genieten. Maar pas op, de zonkracht is hoog. "Een onbeschermde huid kan in tien tot vijftien minuten verbranden", waarschuwt Wilfred Janssen van Weerplaza. "Dat is vrij snel."

"Op heel veel plekken zien we zonkracht 7 en op sommige momenten zelfs net iets daarboven", vertelt Wilfred. "De zon is in deze tijd van het jaar tussen twaalf en drie uur 's middags op zijn sterkst. Zeker met dit weer is het handig om dan even de schaduw op te zoeken of jezelf heel frequent in te smeren."

"Het blijft 's avonds ook heel lang warm. Ik denk dat we tot middernacht zomerse temperaturen op de thermometers zullen zien." De minimumtemperatuur komt komende nacht in grote steden uiteindelijk uit op 20 graden. In het buitengebied koelt het af tot 18 of 19 graden.

De temperatuur stijgt gedurende de vrijdag gestaag en dat gaat volgens Wilfred door tot het begin van de avond. "Dan pas verwacht ik in Brabant de maximumtemperatuur te bereiken. Op de warmste plaatsen wordt het ruim 31 graden. Daarbij staat niet al te veel wind. De lucht is relatief droog. Daarmee denk ik dat het voor zomerliefhebbers echt genieten is."

Zaterdag wordt het nog warmer. "Dan zou de temperatuur in het zuidoosten van de provincie zomaar kunnen oplopen naar 33 of 34 graden. In grotere dorpen en steden wordt het dan nog een flink stuk warmer. Daarbij schijnt de zon volop. De lucht is zaterdag een stukje vochtiger dan nu, dus het voelt dan misschien een beetje benauwd aan. Een voetenbadje in de tuin is dan geen overbodige luxe."

De weerman van Weerplaza verwacht een weersomslag in de nacht naar zondag. "Dan draait de wind naar noordelijke richting en wordt wat koelere lucht aangevoerd. De bewolking neemt dan ook toe en ik sluit niet uit dat er dan al enkele regen- of onweersbuien overtrekken."

"Zondag overdag is het wisselend bewolkt. Ook dan blijft een kans op een regen- of onweersbui aanwezig. Een graad of 25 halen we zondag denk ik nog nét. Maar dikke dertigers, zoals vrijdag en zaterdag, wordt zondag een heel lastig verhaal."