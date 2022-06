Na tropische vrijdag volgt een snikhete zaterdag met kans op smog

Op verschillende meetstations in Brabant is vrijdag de 30 graden gepasseerd. In Woensdrecht werd het 30,6 graden, in Eindhoven 30,4 en in Gilze en Rijen 30,1. Volkel bleef iets achter met 29,7 graden. Het RIVM waarschuwt voor slechte luchtkwaliteit op zaterdag door smog.

Voor zaterdag worden nog hogere temperaturen verwacht. De maxima kunnen in de buurt van de 35 graden komen. Zondag maken onweersbuien een eind aan de tropische temperaturen. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om zaterdag binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Dit advies geldt vooral in de namiddag en vroege avond, omdat de lucht dan het meest verontreinigd is. Smog door ozon kan leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Ook kan irritatie aan ogen, neus en keel voorkomen. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Na zaterdag verwacht het RIVM geen smog meer. LEES OOK: In de hitte met pech langs de snelweg: 'Je staat er nu pal in de zon' Hoge temperaturen in aantocht, maar pas op: 'Je verbrandt in 10 minuten' Zo zag deze tropische vrijdag eruit:

Foto: Henk Voermans

Bootjes in Breda (foto: Henk Voermans).

