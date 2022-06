Bewoners van de Cornelis Trooststraat in Eindhoven werden zondagmorgen ruw uit hun slaap gewekt door een brand. Het vuur ontstond in een schuur, maar sloeg vrij snel over naar zes omliggende huizen. De schade is enorm, van sommige achtertuinen is niets meer over.

De schade is enorm (foto: Arno van der Linden/SQ Vision).

