Man rijdt met graafmachine in op agenten in Tilburg, schoten gelost

Een gewapende man is zondagmorgen in Tilburg met een graafmachine ingereden op enkele agenten. Dat gebeurde iets na negen uur bij een manege op de Broekstraat in het buitengebied Moerenburg van Tilburg. De politie loste daarop enkele waarschuwingsschoten.

De 40-jarige man uit het Limburgse Oostrum vernielde eerst een auto bij de manege, terwijl er nog iemand inzat. De Limburger gooide onder andere een melkbus door de achterruit. Het slachtoffer in de auto kende de man niet. Daarna liep de man naar de boerderij naast de manege, waar de shovel stond geparkeerd. De eigenaar zou nog geprobeerd hebben om hem tegen te houden, maar het lukte de man de graafmachine te starten waarna hij terugreed naar de manege. Mes in de hand

De gewaarschuwde agenten riepen dat hij uit moest stappen. Zij zagen op dat moment dat hij een mes in zijn hand hield. De politie gebruikte pepperspray, maar die bleek onvoldoende te werken. Toen de man met de graafmachine inreed op de politiewagen, werden er waarschuwingsschoten gelost. Vervolgens werd de man getaserd en kon hij worden aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau. Niemand raakte gewond, maar de politieauto raakte flink beschadigd.