'Het leek net een film', verwarde man houdt huis op terrein manege Tilburg

Dit gaat hier helemaal fout, vreesde Kees Hooijen van Manege Hooijen in Tilburg zondagochtend. Een verwarde man was het terrein aan de Broekstraat op komen lopen en vernielde daar zonder aanleiding de auto van een bezoeker. Vervolgens startte hij bij de buren een shovel en reed hij daarmee een politieauto aan. "Ik dacht: die rijdt hier alles kort en klein." De man wordt poging doodslag ten laste gelegd.

Bezoeker Frank Tuerlings was de eerste die de verwarde man zondagochtend tegenkwam. "Ik heb hier een paard staan bij deze manege. Daar wilde ik even mee gaan lopen, maar ik moest even wachten want de manege was nog niet open. Dus ik bleef in de auto zitten."

"Er gaat op zo'n moment van alles door je heen."

Vervolgens kwam de man op hem af. "Deuren openmaken, riep hij. Maar ik heb automatische deurvergrendeling, dus ik heb alle sloten meteen dicht gedaan. Alle portieren probeerde hij open te doen, maar dat lukte dus niet. Toen heeft 'ie een melkbus gepakt en die door een zijruit gegooid. Ook de achterruit heeft hij ingeslagen. Er gaat op dat moment van alles door je heen. Maar hij kwam de auto niet in." Daarna rende de man weg naar de buren. "Ik heb meteen de eigenaren van de manege gebeld. Die hebben de politie gebeld. Die kwam met spoed aanrijden."

"Ik dacht: ho, dit gaat fout!"

Toen manege-eigenaar Kees Hooijen het verhaal van Frank hoorde, ging hij snel met zijn vrouw naar beneden. "Ik heb die verwarde man zelf niet meer gezien, maar mijn vrouw zag hem nog net de hoek omlopen. Een soort zwerver met een capuchon op. Hij leek van een afstand best wel groot." Vervolgens hoorde hij dat de man bij de buren de shovel startte. "Toen dacht ik: ho, dit gaat fout! Die rijdt hier dadelijk alles kort en klein. Vervolgens is hij op de politieauto ingereden." Volgens Kees kun je op dat moment niet veel doen. "Je weet niet wat zo'n man beweegt, hè. Hij was heel agressief, vond ik van een afstand."

"Er zit een vent op jouw loader, pas op!"

De loader waarmee de verwarde man op de politieauto inreed, is van Harrie van Gorcum: "Ik had mijn vee 's ochtends vroeg verzorgd en dacht mooi op tijd klaar te zijn", blikt hij terug. "Maar toen ik naar binnen wilde gaan, bleek de achterdeur van mijn huis op slot te zitten. Die is normaal gesproken nooit het geval. Mijn 85-jarige moeder was binnen. Ik dacht: er zal toch niks met haar zijn? Maar toen belde mijn moeder me op. Ze zei: er zit een vent op jouw loader, kijk uit! Zij had hem al gezien en daarom had ze die deur op slot gedaan." Vervolgens liep Harrie stilletjes naar de verwarde man toe. "Wat bende van plan, jongen, vroeg ik hem. Starten en wegrijden, zei hij. Ik vertelde hem dat hij dat niet voor elkaar zou krijgen. Want voordat je een loader kunt starten, moet je een hoop handelingen verrichten. Maar hij bleef proberen." Ineens zag hij zijn buurvrouw wenken dat hij moest komen. "Die vent deugt niet!", zei ze. "Toen ben ik daar gaan staan."

"Als 'ie aan mijn vee was gekomen, was hij de mijne."

Daar aangekomen hoorde hij dat de man de loader toch aan de praat had gekregen. "Ik dacht: dadelijk rijdt hij alles kapot hier. Als 'ie aan mijn vee was gekomen, was 'ie de mijne. Toen kwam de eerste politieauto aanrijden, maar hij duwde die met de loader gewoon weg. Die auto zat op een gegeven moment tegen de bloembak aan. Vervolgens kwamen er nog acht of negen politieauto's aanrijden. Toen hebben agenten geschoten en hebben ze hem van de loader gehaald en overmeesterd.." Harrie heeft geen idee wat de man, die een mes bij zich had, precies op het terrein van plan was. "Hij was volgens mij verward. Ik heb gewoon medelijden met dit soort mensen. Het was een gast van een jaar of 35. Helemaal de kluts kwijt. " Zelf kijkt hij redelijk rustig terug op de heftige ochtend. Maar hoe is het met zijn bejaarde moeder? "O, zij bleef wel koel. Zij heeft door het keukenraam alles zitten volgen. Het was net een film, zei ze." LEES OOK: Man rijdt met graafmachine in op agenten in Tilburg, schoten gelost