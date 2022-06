Negentien schapen doodgebeten door honden in natuurgebied Rosmalen

Drie herdershonden hebben zondagmorgen in natuurgebied Binckhorst in Rosmalen dertien schapen doodgebeten. Zeker zes andere dieren werden ook aangevallen en waren er zo slecht aan toe dat ze door agenten uit hun lijden moesten worden verlost.

De honden zijn in beslag genomen. Het OM beslist wat er verder met de dieren gebeurt.

Kinderboerderij

De schapen zijn eigendom van een zorgboerderij in de buurt en liepen los in het natuurgebied, dat vrij toegankelijk is. De eigenaar van de boerderij heeft aangifte gedaan tegen de eigenaar van de honden.

De dode dieren worden door een bedrijf weggehaald.