Kudde aangevallen schapen compleet van slag: 'Lammetjes zijn moeder kwijt'

De kudde schapen die zondagmorgen in Rosmalen werd aangevallen door drie herdershonden, is er slecht aan toe. Zeker negentien schapen zijn dood, maar er zullen de komende dagen waarschijnlijk nog meer volgen. Dat vertelt Daniëlle van Brunswijk, manager van zorgboerderij Binckhorst, als ze zondagmorgen bij de kudde staat. "Lammetjes zijn hun moeder kwijt en moeders zijn hun lammetjes kwijt."

Het incident gebeurde in natuurgebied Binckhorst. Dertien schapen waren direct dood tijdens de aanval en minstens zes andere dieren waren er zo slecht aan toe dat ze uit hun lijden moesten worden verlost. Daniëlle staat zondagmorgen bij de kudde om de schade te bekijken. "Het is een drama", vat ze de situatie samen. Door het natuurgebied lopen nog schapen die mank zijn of wonden rondom de ogen hebben. Veel lammetjes kunnen niet meer bij hun moeder drinken. "De kudde is er slecht aan toe. Ze zijn allemaal van slag. Er zijn nog veel schapen gewond waarvan we niet weten of ze het gaan redden."

"Rondom de waterplas zag ik allemaal dode schapen liggen."

Maandag komt de dierenarts de dieren bekijken. De medewerkers denken dat er nog meer schapen zullen sterven. "Er is bijvoorbeeld een lammetje dat nog gezoogd moest worden, maar die is zijn moeder kwijt en gaat het waarschijnlijk niet redden." De schapen zijn van zorgboerderij Binckhorst van zorgorganisatie Cello, waar Daniëlle manager van is. Rond kwart over elf werd ze gebeld dat de kudde was aangevallen. "Een wandelaar had gezien dat drie herdershonden de schapen aanvielen", weet ze. Een kwartier later was ze bij de schapen, maar toen waren er al veel dieren slachtoffer geworden. "Rondom de waterplas zag ik allemaal dode schapen liggen, dat is verschrikkelijk." Een aantal schapen wist zichzelf te redden, door naar een eilandje in de vijver te zwemmen.

"Dit kun je niet uitleggen."