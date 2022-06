Deze oud-finalisten doen mee aan online seizoen De Slimste Mens

De Slimste Mens start binnenkort met het twintigste seizoen op televisie. Ter ere van dat jubileum komt er een speciale online serie, waarin oud-finalisten tegen elkaar strijden om de titel.

De online reeks start over iets meer dan een maand, op 22 juli. Nog niet alle kandidaten zijn bekendgemaakt, maar onder andere oud-politicus Klaas Dijkhoff uit Breda doet mee aan het feestseizoen. Ook operazangeres Francis van Broekhuizen, presentator Jeroen Kijk in de Vegte en journaliste Marieke van de Zilver zijn te zien in De Slimste Mens: All Stars.

Bekende Nederlanders strijden in de tv-quiz om de titel Slimste Mens. Philip Freriks presenteert het populaire programma al negentien seizoenen, steevast met jurylid Maarten van Rossem aan zijn zij.

Finale

Uniek bij de extra, online serie is dat iedere aflevering vier kandidaten het tegen elkaar opnemen. In de reguliere seizoenen zijn dit er drie per uitzending. De winnaar van elke aflevering plaatst zich voor de finale. Die komt op vrijdag 19 augustus online, meldt KRO-NCRV.

Klaas Dijkhoff werd De Slimste in 2017, maar was niet de enige succesvolle Brabander. Zo won nieuwslezeres Astrid Kersseboom de strijd in de zomer van 2020. Een half jaar later klonk er "Ongelofelijk, nondeju!" in de tv-studio toen Snollebollekes-zanger Rob Kemps de quiz won.

