400 kilo hasj in een busje: bestuurder opgepakt

De politie heeft de bestuurder aangehouden van een bestelbusje met bijna vierhonderd kilo hasj erin. Agenten kwamen het busje op het spoor na een anonieme tip.

Rond halfnegen vrijdagavond kreeg de politie een anonieme tip dat er mogelijk drugs in een bus werden geladen in Bergen op Zoom, Het busje reed daarna weg richting de Wouwsestraatweg. In de melding stond het signalement van de bestuurder en een beschrijving van het busje.

Tassen tot de rand gevuld

Agenten zagen op de Wouwsestraatweg een bestelbus en een bestuurder die aan de beschrijving voldeden. Toen ze de bestuurder aanspraken, roken de agenten een henneplucht in het busje. Achterin bleken 21 tassen te liggen, tot de rand gevuld met blokken hasj.

De bestuurder van de bus is aangehouden. De drugs zijn vernietigd.