Toch nog taxusinzameling voor kankermedicijn

Stichting Taxus Taxi uit Cuijk gaat de komende tijd toch nog snoeisel inzamelen, al is het wel in beperkte vorm. Onlangs meldde de stichting dat het dit jaar helemaal niet zou gebeuren. Dat kwam door de hoge kosten en fabrieken in India en China die geen plek hebben om de taxus te verwerken.

De stichting zamelt jaarlijks taxussnoeisel in. Daarin zitten stoffen die worden gebruikt als basisgrondstof voor behandelingen tegen kanker. De fabrieken die het materiaal verwerken, kampen door corona met grote capaciteitsproblemen en daardoor had het geen zin om het snoeisel in te zamelen. Maar ook de hoge energiekosten spelen een grote rol.

Afgelopen weekend meldde een van de afnemers dat er toch nog 125.000 kilo snoeisel verwerkt kan worden. Bij de Taxus Taxi zijn ze blij dat ze alsnog kunnen gaan inzamelen, al is het veel minder dan gebruikelijk. De organisatie is actief in Oost-Brabant en delen van Limburg en Gelderland.

Inzameling begint dit weekend

De aangepaste inzameling begint 25 juni. Inwoners wordt geadviseerd om eerst bij de stichting te checken of er nog snoeisel nodig is voordat ze de heggenschaar in de hand nemen. De Taxus Taxi zamelt in in Asten, Bernheze, Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Land van Cuijk, Meierijstad, Oss, Someren en Maashorst.

