Overval op Mark Gillis: derde verdachte opgepakt

Een 22-jarige Bosschenaar is maandagochtend opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de overval op Mark Gillis. Dat meldt de politie. Eerder zijn een 39-jarige man uit Den Bosch en een 42-jarige verdachte uit Rosmalen aangehouden.

Mark Gillis werd in de nacht van 6 op 7 november vorig jaar op brute wijze overvallen toen hij bij zijn chalet op vakantiepark Prinsenmeer aankwam. De recherche deed daarna uitgebreid sporenonderzoek.

Een van die sporen leidde uiteindelijk tot de aanhouding van de eerste verdachte. Zijn DNA leverde namelijk een match op in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut.

De 22-jarige verdachte kwam volgens de politie tijdens het vervolgonderzoek in beeld. De man is rond elf uur maandagochtend aangehouden op het politiebureau, waar hij zichzelf had gemeld. Eerder op de ochtend stond de politie bij zijn huis, maar de verdachte was op dat moment niet thuis.

Gillis werd flink toegetakeld, maar is inmiddels lichamelijk hersteld van de mishandeling. Psychisch heeft hij nog altijd veel last van de gevolgen. Hij heeft permanent beveiliging in huis.

De twee eerder aangehouden verdachten zitten nog vast.

