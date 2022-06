Nog eens drie schapen van aangevallen kudde overleden: 'We zijn verslagen'

Nog eens drie schapen van de aangevallen kudde van zorgboerderij Binckhorst in Rosmalen zijn overleden. Zondag stierven er al 19 schapen, nadat zij door drie herdershonden werden aangevallen. De cliënten van de zorgboerderij kregen het slechte nieuws maandagochtend te horen. "Ze zijn verslagen."

Zondagmiddag ging manager Daniëlle van Grunsven er al vanuit dat de teller met dode schapen de komende dagen nog op zou lopen. Die voorspelling bleek al snel uit te komen.

"Gisteren aan het eind van de dag kwam de dierenarts langs. Die heeft nog eens drie schapen in laten slapen. Daarbij zat ook het jongste lammetje, dat z'n moeder al was verloren. Die was er zo slecht aan toe, dat het niet meer zou lukken om hem met flesvoeding te redden."

Daar lijkt het niet bij te blijven. "Van nog eens vijf schapen is niet duidelijk of ze het gaan redden. Zij hebben te diepe wonden of hun poten zijn dusdanig beschadigd, dat we niet weten of ze die nog kunnen gebruiken." En zelfs de schapen die niet ernstig gewond zijn, hebben het zwaar. "Ze hebben doodsangsten uitgestaan en zijn getraumatiseerd."