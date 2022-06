112-nieuws: twee auto's botsen in Breda • motorrijder maakt teveel herrie

20.15

Een automobilist heeft dinsdagavond een ravage achtergelaten in Valkenswaard. De onbekende bestuurder reed vanuit de Kerkhofstraat de rotonde op, reed vervolgens met zijn auto via de berm en een lantaarnpaal de Kardinaal de Jongstraat in.

Daar maakte hij met zijn auto een grote bocht terug de weg op via het plantsoen en kwam zo weer terug op de Kardinaal de Jongstraat. Vervolgens reed hij over het fietspad en via een verkeerspaal de Christiaan Ruijs de Beerenbrouckstraat in. Tijdens deze dollemansrit zou hij ook een andere auto hebben geraakt.

De politie zou weten wie de bestuurder is, want de auto is een kentekenplaat verloren, meldt een 112-correspondent.