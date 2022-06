Buren liggen er niet wakker van als Amercentrale weer volop kolen stookt

Gaat de Amercentrale weer meer kolen stoken? Dat zou zomaar kunnen nu kolencentrales in Nederland weer meer ruimte krijgen. Op die manier moeten ze de gasgestookte energiecentrales ontlasten. Wij spraken enkele buren van de centrale in Geertruidenberg en zij vinden het prima als ‘hun’ centrale weer helemaal overgaat op kolen.

Een bewoonster van de Stadsweg in Geertruidenberg heeft er helemaal geen moeite mee als de centrale weer een echte kolencentrale wordt. “Hij hoort erbij. Het is voor ons een herkenningspunt en ik vind ‘m zelfs wel mooi. Mijn kleinkinderen noemen het de wolkenmaker.”

Jan Wiedijk rijdt op zijn scootmobiel langs de Amercentrale. Hij heeft helemaal geen problemen met de kolencentrale. “Ik woon hier nu veertig jaar. Soms hoor je hem brommen maar verder hebben we weinig overlast van de Amer”, vertelt Wiedijk.

“Zeker sinds de vliegas goed wordt opgevangen hebben we eigenlijk geen overlast meer. Heel soms als je de was buiten hangt, merk je dat er stof in de kleding zit, daarom gebruiken we een droogtrommel.” Wat belangrijker is volgens Wiedijk: “Er is weer werk voor de mensen hier. Nu draait hij maar voor een deel.”

“Ik heb er geen problemen mee, al doen ze kernenergie”, lacht buurtbewoner Garry Oerl. Hij vindt de centrale zelfs mooi: “Als ik van vakantie terugkom en ik zie hem in de verte staan weet ik dat ik bijna weer thuis ben.” Hij is wel bang dat ‘milieugekkies’ in actie gaan komen. “Als ze dat dan voor de centrale doen en niet voor mijn deur vind ik het prima.”