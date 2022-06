Overval op bejaarde vrouw: 14-jarige Tilburger opgepakt

Een 14-jarige jongen is dinsdagochtend aangehouden in zijn huis in Tilburg. Dat meldt de politie. Zij verdenkt hem ervan dat hij een 86-jarige vrouw in haar appartement heeft overvallen. De jongen zit vast voor verhoor, het onderzoek loopt nog.

De vrouw stond op 18 april van dit jaar oog in oog met een overvaller in haar appartement aan de Hoffmannlaan in Tilburg. Ze dacht dat de buurman aan de deur stond, toen rond kwart over acht de bel ging. Het bleek niet de buurman, maar een overvaller met een mes door wie ze bedreigd werd. Hij riep dat ze haar telefoon en pinpas moest afgeven.

Op het balkon en deur dicht

De vrouw bleek niet voor één gat te vangen en reageerde heel dapper. Ze stapte snel op haar balkon en deed die deur op slot. Ook de deur naar haar slaapkamer draaide ze op slot.

Vanaf het balkon vroeg ze vervolgens voorbijgangers om de politie te bellen. De overvaller leek wat verward en nam de benen.

'Wat een lefgozer'

De vrouw vertelde vorige week over de overval in opsporingsprogramma Bureau Brabant. "Wat een lefgozer om een oud mens met een mes te bedreigen", zei ze erover in de uitzending. "Hoe krijgt hij het in zijn hoofd. Dan is hij wel ver heen, hoor", aldus de vrouw.

Mede dankzij tips van kijkers is de verdachte aangehouden.

