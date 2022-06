Megastallen Oirschot op de tocht: gemeente wil varkensbedrijf opkopen

De komst van een aantal megastallen voor 15.000 varkens aan de Logtsebaan in Oirschot lijkt definitief van de baan. De gemeenteraad van Oirschot stemde donderdagavond unaniem voor een samenwerking met ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte, dat de varkensboerderij op wil kopen, om zo de bouw van de stallen vlak naast natuurgebied De Kampina te voorkomen.

Al sinds 2008 wordt er gesteggeld over de komst van de megastallen. Toen gaf de gemeente nog groen licht voor de grote uitbreiding aan de Logtsebaan. Later stemde ook de provincie daar mee in, tot frustratie van Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Die organisaties hebben de vergunningen vanaf het eerste moment aangevochten.

Tien jaar lang werd er geprocedeerd over de kwestie, totdat de Raad van State besloot dat de vergunningen niet ingetrokken konden worden. In de tussentijd veranderden ook de gemeente en provincie van standpunt. Ook zij zagen de komst van de megastallen als 'onwenselijk'.

Mislukte poging

De afgelopen jaren is onderzocht hoe de bouw van de stallen alsnog voorkomen kon worden. Zo probeerde de provincie vorig jaar al het varkensbedrijf op te kopen, nadat het onverwacht in de verkoop kwam. Toen ging de eigenaar niet akkoord, ondanks een - volgens de provincie - 'passend en reëel' bod.

Nu is het Ruimte voor Ruimte dus wel gelukt de eigenaar te overtuigen. De ontwikkelmaatschappij stelde als voorwaarde wel een samenwerking met de gemeente Oirschot, om een eventueel financieel verlies op te vangen. Met de koop zou naar verluid zo'n 2 miljoen euro gemoeid zijn.

Wethouder Joep van de Ven gaf onlangs al aan dat hij hoopte op een akkoord vanuit de gemeenteraad. "Er is een heel klein risico voor de gemeente. Je moet af en toe je nek durven uit te steken voor de goede zaak."

